Режим повышенной готовности ввели на месте прорыва дамбы на Алтае

Режим повышенной готовности ввели после прорыва дамбы в Алтайском крае. Об этом сообщили в администрации Шелаболихинского района.
«Введен режим функционирования "Повышенная готовность" для сил и средств районного звена РСЧС. Намечен план дальнейших действий», - сообщила пресс-служба районной администрации.
Потоками воды размыло дорогу, соединяющую два части села Шелаболиха. Для жителей организовано движение бесплатного автобуса, который возит их в объезд по федеральной трассе. О графике маршрута селян проинформируют в ближайшее время.
О происшествии стало известно утром. Разрушенная дамба удерживала воду Зеркальных озер в нескольких километрах от населенного пункта. Несмотря на все усилия по закреплению дамбы, она не выдержала.
На месте прорыва работают спасатели МЧС и представители других оперативных служб и ведомств. Жителей попросили не приближаться к размытой части дороги и сохранять спокойствие.
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