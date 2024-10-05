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Режим повышенной готовности ввели на месте прорыва дамбы на Алтае

Для перевозки жителей пострадавшего от прорыва дамбы села Шелаболиха введен новый автобусный маршрут.
Ян Брацкий 2024-10-05 12:21:47
© Фото: mchs_altkray, telegram © Видео: mchs_altkray, telegram

Режим повышенной готовности ввели после прорыва дамбы в Алтайском крае. Об этом сообщили в администрации Шелаболихинского района.

«Введен режим функционирования "Повышенная готовность" для сил и средств районного звена РСЧС. Намечен план дальнейших действий», - сообщила пресс-служба районной администрации.

Потоками воды размыло дорогу, соединяющую два части села Шелаболиха. Для жителей организовано движение бесплатного автобуса, который возит их в объезд по федеральной трассе. О графике маршрута селян проинформируют в ближайшее время.

О происшествии стало известно утром. Разрушенная дамба удерживала воду Зеркальных озер в нескольких километрах от населенного пункта. Несмотря на все усилия по закреплению дамбы, она не выдержала.

На месте прорыва работают спасатели МЧС и представители других оперативных служб и ведомств. Жителей попросили не приближаться к размытой части дороги и сохранять спокойствие.

#Алтайский край #МЧС России #дамба #режим повышенной готовности #РСЧС #Шелаболиха
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