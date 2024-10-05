На Алтае устраняют последствия прорыва дамбы

Власти Алтайского края и оперативные службы региона устраняют последствия прорыва дамы в селе Шелаболиха. О чрезвычайном происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава района Александр Шушунов.

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, несмотря на все усилия по их укреплению, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», - написал Шушунов.

В настоящий момент размыта дорога, разделяющая село на две части. Несмотря на это, транспортное сообщение с соседними населенными пунктами не нарушено, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Жителей села попросили сохранять спокойствие, не плодить слухи и не поддаваться панике. Все ответственные службы находятся на месте ЧП и предпринимают исчерпывающие меры по минимизации его последствий.

Работы по ликвидации прорыва дамы находятся на контроле правительства Алтайского края.