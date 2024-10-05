Столтенберг: до Зеленского в бункере невозможно было дозвониться

В самом начале российской специальной операции украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункере, из-за чего с ним было трудно связаться. Об этом в интервью Financial Times рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, он не мог поговорить с главой киевского режима в течение первых двух дней. Когда беседа все же состоялась, она оказалась «довольно трудной».

«Большая часть разговора была о бесполетной зоне. Он хотел бесполетную зону. А я не мог ему ее предоставить», - вспоминает Йенс Столтенберг.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский показал бункер, в котором живет. В помещении есть телевизор, зеркало с подсветкой, умывальник, небольшая одноместная кровать, парикмахерская мойка, шкаф и сундук с вещами.