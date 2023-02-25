Зеленский показал журналисту бункер, в котором живет
По словам украинского лидера, за минувший год это убежище стало для него домом.
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
Президент Украины Владимир Зеленский показал журналисту телеканала «1+1» Дмитрию Комарову бункер, в котором он живет, по его словам, с начала спецоперации.
«Тут я живу уже год...это мой дом», - заявил украинский лидер.
Окна закрывают плотные шторы. В комнате есть телевизор, большое зеркало с подсветкой, умывальник, небольшая одноместная кровать, парикмахерская мойка, шкаф, сундук с вещами.
Ранее в этом помещении побывал британский репортер газеты The Times. Со слов журналиста, в бетонном офисном блоке очень темно, так как там запрещается включать свет.
Кроме того, журналист рассказал о паролях для вход, которые меняются каждый день и обычно являются какими-то «бессмысленными фразами».