Девять человек пострадали в Горловке при ударе ВСУ по автобусу

Сегодня утром украинские националисты ударили по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Один из вражеских дронов попал в автобус, сообщил мэр Иван Приходько.

В результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Среди раненых водитель и пассажиры автобуса.

Ранее украинские беспилотники ударили по администрации Горловки. В здание попали как минимум три дрона-камикадзе.

Кроме того, БПЛА атаковали жилой массив «Строитель». Повреждения получили два дома. Ранена местная жительница.