Девять человек пострадали в Горловке при ударе ВСУ по автобусу

Сегодня утром украинские националисты ударили по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Один из вражеских дронов попал в автобус, сообщил мэр Иван Приходько.
В результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Среди раненых водитель и пассажиры автобуса.
Ранее украинские беспилотники ударили по администрации Горловки. В здание попали как минимум три дрона-камикадзе.
Кроме того, БПЛА атаковали жилой массив «Строитель». Повреждения получили два дома. Ранена местная жительница.
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