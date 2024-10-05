МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девять человек пострадали в Горловке при ударе ВСУ по автобусу

Ранены водитель и пассажиры автобуса.
Сергей Лебедев 2024-10-05 10:26:34
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня утром украинские националисты ударили по городу Горловка в Донецкой Народной Республике. Один из вражеских дронов попал в автобус, сообщил мэр Иван Приходько.

В результате атаки ВСУ пострадали девять человек. Среди раненых водитель и пассажиры автобуса.

Ранее украинские беспилотники ударили по администрации Горловки. В здание попали как минимум три дрона-камикадзе.

Кроме того, БПЛА атаковали жилой массив «Строитель». Повреждения получили два дома. Ранена местная жительница.

#в стране и мире #ДНР #дрон #Горловка #пострадавшие #автобус #администрация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 