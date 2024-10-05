Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался в том, что в 1980-х годах регулярно встречался с агентом КГБ в Норвегии. В интервью Financial Times он заверил, что во время этих встреч не делал ничего предосудительного, а просто обедал.

Столтенберг рассказал, что он встречался с человеком по фамилии Кириллов примерно раз в месяц в одном и том же ресторане в Осло. Они ели «громадные сэндвичи с креветками». Экс-генсек НАТО заявил, что Кириллов «без сомнения» был агентом КГБ.

По словам Столтенберга, в 1991 году норвежская контрразведка попросила его помочь перевербовать Кириллова, но тот не согласился.

Отец Столтенберга был знаком с советским разведчиком Виктором Грушко - отцом нынешнего заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, написало также издание.

Йенс Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте 1 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс так или иначе возглавляет человек, который реализует волю США.