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Столтенберг признался, что регулярно ел креветки с агентом КГБ

Экс-генсек НАТО рассказал, что пытался перевербовать своего знакомого Кириллова, но тот не согласился.
Владимир Рубанов 2024-10-05 00:31:51
© Фото: Eric Lalmand Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался в том, что в 1980-х годах регулярно встречался с агентом КГБ в Норвегии. В интервью Financial Times он заверил, что во время этих встреч не делал ничего предосудительного, а просто обедал.

Столтенберг рассказал, что он встречался с человеком по фамилии Кириллов примерно раз в месяц в одном и том же ресторане в Осло. Они ели «громадные сэндвичи с креветками». Экс-генсек НАТО заявил, что Кириллов «без сомнения» был агентом КГБ.

По словам Столтенберга, в 1991 году норвежская контрразведка попросила его помочь перевербовать Кириллова, но тот не согласился.

Отец Столтенберга был знаком с советским разведчиком Виктором Грушко - отцом нынешнего заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, написало также издание.

Йенс Столтенберг передал полномочия генерального секретаря НАТО Марку Рютте 1 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс так или иначе возглавляет человек, который реализует волю США.

#разведка #СССР #норвегия #КГБ #Йенс Столтенберг #Осло #Вербовка
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