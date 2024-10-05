В Сочи объявили победителей международного фестиваля «КиноБраво»

На Красной поляне в Сочи прошла церемония закрытия Первого международного кинофестиваля зрительского кино «КиноБраво 2024». Лучшим фильмом была объявлена картина «Стражи формулы» производства Сербии, Словении и Северной Македонии.

Приз зрительских симпатий получил фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего.

«Все дни прошли на ура. Все, что нами запланировано, уже свершилось. В будущем году мы, конечно, будем повторять и деловую программу, и то, что это фестиваль зрительского кино. Что-то, конечно, мы придумаем новое. Я уверена, что мы сегодня закончим, а завтра уже сядем и будем обсуждать, что такое придумать, чтобы всем было интересно, чтобы было что-то новое», - сказала продюсер фестиваля Елена Север.

Конкурсная программа показала, что кино, рассчитанное на массового зрителя, снимаемое в других странах, будет понятно нашему зрителю, сказал актер Андрей Мерзликин.

Участники киносмотра приехали из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии и Эфиопии.

Международное жюри возглавил известный итальянский кинокритик, историк кино, продюсер Марко Мюллер. Актриса Орнелла Мути стала почетным гостем фестиваля.

В рамках смотра было показано 27 картин из 20 стран. Кинодеятели приняли участие в конференциях, бизнес-сессиях и круглых столах деловой программы фестиваля. Свое приветственное письмо организаторам и участникам направил Владимир Путин.