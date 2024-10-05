МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сочи объявили победителей международного фестиваля «КиноБраво»

Лучшим фильмом называли картину «Стражи формулы» производства Сербии, Словении и Северной Македонии.
Владимир Рубанов 2024-10-05 00:01:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Красной поляне в Сочи прошла церемония закрытия Первого международного кинофестиваля зрительского кино «КиноБраво 2024». Лучшим фильмом была объявлена картина «Стражи формулы» производства Сербии, Словении и Северной Македонии.

Приз зрительских симпатий получил фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего.

«Все дни прошли на ура. Все, что нами запланировано, уже свершилось. В будущем году мы, конечно, будем повторять и деловую программу, и то, что это фестиваль зрительского кино. Что-то, конечно, мы придумаем новое. Я уверена, что мы сегодня закончим, а завтра уже сядем и будем обсуждать, что такое придумать, чтобы всем было интересно, чтобы было что-то новое», - сказала продюсер фестиваля Елена Север.

Конкурсная программа показала, что кино, рассчитанное на массового зрителя, снимаемое в других странах, будет понятно нашему зрителю, сказал актер Андрей Мерзликин.

Участники киносмотра приехали из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии и Эфиопии.

Международное жюри возглавил известный итальянский кинокритик, историк кино, продюсер Марко Мюллер. Актриса Орнелла Мути стала почетным гостем фестиваля.

В рамках смотра было показано 27 картин из 20 стран. Кинодеятели приняли участие в конференциях, бизнес-сессиях и круглых столах деловой программы фестиваля. Свое приветственное письмо организаторам и участникам направил Владимир Путин.

#Кино #Сочи #закрытие #награды #кинофестиваль #кинобраво #показы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 