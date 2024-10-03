В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со смертельным вирусом Марбург

Ситуация с распространением лихорадки Марбург находится на контроле специалистов Роспотребнадзора. Специалисты службы проводят непрерывный мониторинг, а на пограничных пунктах пропуска у граждан с признаками инфекции берутся тест-системы на диагностику, передает Life.

«Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы», - говорится в сообщении ведомства.

Вирус впервые зарегистрировали в Руанде. Вирус может выйти и на международный уровень, потому что заболевший вирусом полетел в Бельгию из международного аэропорта. Известно, что Марбург передается человеку от летучих мышей и распространяется при контакте с зараженными, а также поверхностями и материалами. Среди симптомов выявили сильную головную боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.