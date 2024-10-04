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Над Азовским морем сбиты пять украинских беспилотников

Также украинские дроны были уничтожены в небе над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
2024-10-04 07:29:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минувшей ночью боевики киевского режима предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации. Силы и средства ПВО обнаружили и уничтожили 18 ударных беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

По шесть дронов были сбиты в небе над Белгородской и Воронежской областями, еще пять БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один - над Ростовской областью.

Националисты предпринимают подобные попытки практически ежедневно. Накануне были перехвачены сразу 113 воздушный целей. Средства ПВО были задействованы в Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях. Все беспилотники сбиты.

Материал подготовили Ян Брацкий Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #бпла #ВСУ #Азовское море
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