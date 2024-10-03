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МО РФ: 113 украинских дронов уничтожены в небе над четырьмя областями

Более 70 украинских беспилотников были уничтожены в небе над Белгородской областью.
2024-10-03 07:36:59
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников.

Большинство из них (73 единицы) были сбиты в небе над Белгородской областью. Еще 25 - над территорией Воронежской области, 14 - над Курской и один дрон сбит над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Киевский режим регулярно предпринимает попытки атаковать объекты на территории Российской Федерации. Силы и средства ПВО своевременно выявляют угрозу с воздуха и уничтожают ударные дроны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #ВСУ #дроны
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