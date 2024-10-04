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«Поражаем цели, наводим ужас»: снайперы рассказали о работе в Угледаре

Саймон работает в Угледаре с легким ранением. Он рассказал, как снайперы прикрывали разведчиков в городе.
2024-10-04 08:47:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Снайперы помогали российским штурмовикам продвигаться в Угледаре. Подавить сопротивление ВСУ удалось в том числе при огневой поддержке снайперских групп, которые окопались в засаде вокруг города и наносили точечные удары по противнику.

«"Птичка" наблюдает, ищет противника, мы устраняем», - рассказал один из снайперов.

Когда кольцо вокруг Угледара стало сжиматься и наши войска взяли под контроль последний путь отхода на север, оставшиеся боевики начали в панике убегать со своих позиций, рассказали бойцы снайперских подразделений объединения группировки войск «Восток» из Забайкалья.

У снайперов работает правило: сделал один-два выстрела - ушел в укрытие, рассказал старший снайпер с позывным Пушкин. По его словам, бывало такое, что вслед летели дроны и мины.

«Для противника снайпер - это страшная сила. Если видят снайпера, то, по моему опыту, сразу летит все туда. Но мы стараемся, поражаем цели, наводим ужас», - говорит старший снайпер с позывным Саймон.

Саймон работает в Угледаре с легким ранением. Он рассказал, как снайперы прикрывали разведчиков в городе. По его словам, хочется помогать и приносить пользу своему подразделению, а ранение не настолько тяжелое, чтобы отправляться в тыл.

Минобороны 3 октября сообщило об освобождении Угледара.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#снайперы #Минобороны России #ДНР #штурмовики #Донецкая народная республика #угледар #группировка войск «Восток»
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