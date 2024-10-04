Telegraph: после визита Нетаньяху в туалете Джонсона нашли прослушку

Служба безопасности Бориса Джонсона нашла прослушку в его личном туалете после визита израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Инцидент произошел в 2017 году, вспоминает Джонсон в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовал The Daily Telegraph.

Тогда Джонсон был главой МИД Великобритании и встречался с Нетаньяху. В какой-то момент премьер-министр Израиля извинился и отошел в туалет - в комнату, расположенную в «секретной пристройке».

«Может быть, совпадение, а может, и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили регулярную проверку на наличие подслушивающих устройств, в громоотводе обнаружили подслушивающее устройство», - написал Джонсон.

Прослушивающие «жучки» были обнаружены и в одном из рабочих помещений Залужного. Сами технические приспособления не были предназначены для накопления или удаленной передачи информации, на фоне обнаруженных устройств СБУ возбудила уголовное дело.