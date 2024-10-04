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ВСУ атаковали село Песчанка в Белгородской области

Предварительно, пострадавших нет. Из-за взрыва БПЛА произошло возгорание на производстве.
Ирина Егорова 2024-10-04 23:59:03
© Фото: vvgladkov, Telegram

Село Песчанка Старооскольского городского округа Белгородской области подверглось атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В результате детонации БПЛА на территории производственного предприятия частично обрушился угол здания и произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», - написал он.

У соседнего здания повреждены фасад, остекление. Также повредился один из жилых домов - от взрывной волны там выбило стекла.

Глава Белгородской области уточнил, что все оперслужбы находятся на месте.

Несколькими часами ранее ВСУ также атаковали село Новая Таволжанка под Шебекино - пострадали 7 человек. У большинства - осколочные ранения и минно-взрывные травмы. 

#пожар #бпла #белгородская область #ВСУ #атака #село #Вячеслав Гладков
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