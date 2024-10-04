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ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области, семеро ранены

ВСУ осуществили атаку по населенному пункту с применением беспилотников, сообщил губернатор региона.
Елизавета Кондрикова 2024-10-04 19:05:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Семь человек получили ранения в результате атаки ВСУ на село Новая Таволжанка под Шебекино в Белгородской области. Противник атаковал населенный пункт беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с минно-взрывной травмой и различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу, вторую — с осколочным ранением ноги бригада скорой везет в городскую больницу №2 г. Белгорода», - написал Гладков в своем Telegram.

Остальные пострадавшие уже получили медицинскую помощь, некоторым госпитализация не потребовалась, уточнил губернатор. В результате удара повреждены хозпостройка и несколько автомобилей, три авто загорелись из-за попадания двух дронов-камикадзе.

Сегодня утром в Министерстве обороны России также сообщили об уничтожении пяти беспилотников в небе над Белгородской областью.

#в стране и мире #бпла #белгородская область #пострадавшие #Вячеслав Гладков #новая таволжанка #атака всу
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