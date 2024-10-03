Al Jazeera: Иран заявил США, что больше не будет себя сдерживать

Иран уведомил США после массированной атаки на Израиль 1 октября, что больше не будет проявлять «односторонней сдержанности». Сообщение было передано через Катар, передает агентство Al Jazeera со ссылкой на собственный источник в Тегеране.

«В нашем непрямом сообщении Вашингтону мы подтвердили окончание этапа одностороннего сдерживания, которое более не отвечает требованиям нашей национальной безопасности», - говорится в иранском послании.

Источник телеканала также пообещал «неординарный ответ» на нападение Израиля на Иран, в том числе удары по инфраструктуре, однако подчеркнул, что Тегеран не стремится к региональной войне.

Напомним, вечером 1 октября Иран выпустил около 500 ракет в направлении Тель-Авива, израильская система ПВО «Железный купол» не смогла сбить их все. В КСИР Ирана заявили, что 90% запущенных ракет поразили цели в Израиле.