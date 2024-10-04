МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В технополисе «Эра» показали инновационные мины и дроны для СВО

Российские разработчики создали единственную в мире противотанковую мину, которой бойцы могут управлять удаленно.
Екатерина Булучевская Карина Тазетдинова 2024-10-04 20:42:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В военном технополисе «Эра» открылась выставка, на которой показали образцы вооружения. Ее посетили первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров и замминистра обороны Алексей Криворучко.

На выставке представлены машины, которые могут работать и днем и ночью при любых погодных условиях. Также они находятся в автономном режиме по несколько суток, затем заряжаются и снова отправляются на передовую.

При таких темпах боеспособности машины увеличивается производительность. Помимо этого, благодаря роботизированным комплексам предотвращаются человеческие потери.

«Это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения», - заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Отмечается, что каждая разработка предприятий ОПК уникальна. Например, противотанковая гусеничная мина - единственная в мире. Она едет до точки сама и ее не нужно закладывать. Сбить с курса ее тоже практически невозможно, потому что оператор передает сигналы на особых частотах.

Мобильные противотанковые мины, по словам разработчиков, идеально подходят для взятия вражеских опорных пунктов. Они отличаются маневренностью и высокой проходимостью. Без труда преодолевают крутые углы наклона. Даже если она перевернется, антенны сверху помогут мине ловить сигнал.

На выставке также представлены беспилотные летательные аппараты, среди них - конвертопланы, которые, несмотря на схожесть с самолетом, взлетают вертикально. Их используют для разведки над сушей, над водой, а также вблизи линии боевого соприкосновения.

Особое внимание уделяется безэкипажным катерам. Они в случае угрозы с моря могут защитить объекты критически важной инфраструктуры. В частности, предприятия топливной и атомной промышленности, порты и вокзалы. Катеры могут сами наносить удар, а также использоваться в качестве камикадзе , если «начинить» их взрывчаткой.

«Данные аппараты выполняют большой комплекс задач, от разведывательных до ударных, они также могу нести на себе FPV-дроны, они очень маневренные, представленные здесь на этой линейке, они прошли испытания и проверили себя в боевых условиях», - рассказал капитан первого ранга Виталий Агафонов.

На выставке есть не только новинки, но и старые «буханки». Они обладают высокой проходимостью и не требуют сложного ремонта. «Буханки» также пополняют автопарк в зоне СВО на ряду с новейшими технологиями.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «ЭРА» заявил, что ВС РФ накопили опыт применения роботов в зоне боевых действий. Тогда в рамках сессии обсуждалось развитие роботизированных комплексов наземного и морского назначения, которые повышают возможности войск на поле боя.

#ВС РФ #Технополис Эра #мины #дроны #СВО #Инновационные технологии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 