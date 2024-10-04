В технополисе «Эра» показали инновационные мины и дроны для СВО

В военном технополисе «Эра» открылась выставка, на которой показали образцы вооружения. Ее посетили первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров и замминистра обороны Алексей Криворучко.



На выставке представлены машины, которые могут работать и днем и ночью при любых погодных условиях. Также они находятся в автономном режиме по несколько суток, затем заряжаются и снова отправляются на передовую.

При таких темпах боеспособности машины увеличивается производительность. Помимо этого, благодаря роботизированным комплексам предотвращаются человеческие потери.



«Это особенно актуально в условиях массированного применения беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов, а также различных средств поражения», - заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.



Отмечается, что каждая разработка предприятий ОПК уникальна. Например, противотанковая гусеничная мина - единственная в мире. Она едет до точки сама и ее не нужно закладывать. Сбить с курса ее тоже практически невозможно, потому что оператор передает сигналы на особых частотах.



Мобильные противотанковые мины, по словам разработчиков, идеально подходят для взятия вражеских опорных пунктов. Они отличаются маневренностью и высокой проходимостью. Без труда преодолевают крутые углы наклона. Даже если она перевернется, антенны сверху помогут мине ловить сигнал.



На выставке также представлены беспилотные летательные аппараты, среди них - конвертопланы, которые, несмотря на схожесть с самолетом, взлетают вертикально. Их используют для разведки над сушей, над водой, а также вблизи линии боевого соприкосновения.



Особое внимание уделяется безэкипажным катерам. Они в случае угрозы с моря могут защитить объекты критически важной инфраструктуры. В частности, предприятия топливной и атомной промышленности, порты и вокзалы. Катеры могут сами наносить удар, а также использоваться в качестве камикадзе , если «начинить» их взрывчаткой.



«Данные аппараты выполняют большой комплекс задач, от разведывательных до ударных, они также могу нести на себе FPV-дроны, они очень маневренные, представленные здесь на этой линейке, они прошли испытания и проверили себя в боевых условиях», - рассказал капитан первого ранга Виталий Агафонов.



На выставке есть не только новинки, но и старые «буханки». Они обладают высокой проходимостью и не требуют сложного ремонта. «Буханки» также пополняют автопарк в зоне СВО на ряду с новейшими технологиями.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в ходе стратегической сессии в Военном инновационном технополисе «ЭРА» заявил, что ВС РФ накопили опыт применения роботов в зоне боевых действий. Тогда в рамках сессии обсуждалось развитие роботизированных комплексов наземного и морского назначения, которые повышают возможности войск на поле боя.