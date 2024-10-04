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Американский астронавт назвала полет с российскими космонавтами привилегией

Вместе с американкой на Международной космической станции были российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб.
Виктория Бокий 2024-10-04 21:44:30
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Астронавт из США Трейси Дайсон, не так давно вернувшаяся с МКС, сказала, что полет с российскими космонавтами на корабле «Союз МС-25» был для нее привилегией.

23 сентября российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вернулись вместе с американкой с Международной космической станции.

«Было привилегией и удовольствием летать не один, а два раза с нашими российскими партнерами на борту их исторической ракеты "Союз" и их космического корабля, а также участвовать во всех их глубоких традициях посредством обучения, а также запуска и посадки», - передает слова Дайсон РИА Новости.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-25» приземлился 23 сентября в городе Жезказган Казахстана. Российские космонавты пробыли в космосе 374 дня, а американка 184.

#космос #космонавты #мкс #астронавт #трейси дайсон
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