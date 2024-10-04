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Награжденный «Золотой Звездой» боец рассказал, как достигается победа

Сегодня министр обороны России Андрей Белоусов вручил отличившимся участникам СВО медали «Золотая Звезда» и поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязательств.
Елизавета Кондрикова 2024-10-04 19:43:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Младший сержант Андрей Кузов, сегодня награжденный министром обороны России Андреем Белоусовым медалью «Золотая Звезда», поделился, что победа достигается тяжелым трудом и потом, и пожелал каждому бойцу успехов в будущем.

«Я хочу пожелать каждому, чтобы в голове было осознание того, что ты делаешь это, потому что это необходимо твоей стране и твоим родным и близким», - заключил награжденный.

Весь экипаж Андрея был отмечен медалями и присутствовал вместе с ним на награждении.

Сегодня министр обороны вручал медали отличившимся участникам СВО и поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязательств. Белоусов подчеркнул, что военные смогли на деле доказать верность Родине и присяге.  

#Минобороны России #ВС РФ #награждение #медали #Андрей Белоусов #участники СВО
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