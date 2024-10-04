Награжденный «Золотой Звездой» боец рассказал, как достигается победа

Младший сержант Андрей Кузов, сегодня награжденный министром обороны России Андреем Белоусовым медалью «Золотая Звезда», поделился, что победа достигается тяжелым трудом и потом, и пожелал каждому бойцу успехов в будущем.

«Я хочу пожелать каждому, чтобы в голове было осознание того, что ты делаешь это, потому что это необходимо твоей стране и твоим родным и близким», - заключил награжденный.

Весь экипаж Андрея был отмечен медалями и присутствовал вместе с ним на награждении.

Сегодня министр обороны вручал медали отличившимся участникам СВО и поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязательств. Белоусов подчеркнул, что военные смогли на деле доказать верность Родине и присяге.