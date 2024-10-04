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Белоусов вручил отличившимся участникам СВО медали «Золотая Звезда»

Глава ведомства от лица Верховного главнокомандующего ВС РФ и от себя лично поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение должностных обязанностей.
2024-10-04 18:06:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Кадры с торжественной церемонии публикует Минобороны.

Медали, которые получили военнослужащие из рук главы оборонного ведомства, выдаются Героям России. Также отличившиеся участники спецоперации получили именное огнестрельное оружие. Белоусов поздравил военнослужащих с получением наград и пожелал успехов.

«На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге», - подчеркнул министр.

Белоусов назвал сражающихся в зоне спецоперации военнослужащих истинной опорой нашей страны. По словам министра, миллионы наших соотечественников поддерживают бойцов и испытывают чувство гордости за них.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #медали #МО РФ #золотая звезда #Белоусов #СВО
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