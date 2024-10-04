Белоусов вручил отличившимся участникам СВО медали «Золотая Звезда»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Кадры с торжественной церемонии публикует Минобороны.

Медали, которые получили военнослужащие из рук главы оборонного ведомства, выдаются Героям России. Также отличившиеся участники спецоперации получили именное огнестрельное оружие. Белоусов поздравил военнослужащих с получением наград и пожелал успехов.

«На линии боевого соприкосновения вы проявили высочайший профессионализм, готовность самоотверженно защищать интересы нашей Родины, жизнь ее граждан. Продемонстрировали силу духа, отвагу, мужество и честь, которые отличали героев Отечества на протяжении всей истории. На деле доказали верность Родине и присяге», - подчеркнул министр.

Белоусов назвал сражающихся в зоне спецоперации военнослужащих истинной опорой нашей страны. По словам министра, миллионы наших соотечественников поддерживают бойцов и испытывают чувство гордости за них.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.