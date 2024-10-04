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Хуснуллин заявил, что в России больше не будет нелегальной миграции

По словам вице-премьера РФ, работа с трудовыми ресурсами должна вестись только в легальном ключе.
Сергей Лебедев 2024-10-04 17:15:10
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В России больше не будет нелегальной миграции, и это нужно четко понимать. Об этом заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Он также отметил, что трудовые ресурсы необходимы, но работа с ними будет вестись только в легальном ключе.

«Нелегальной миграции у нас в стране больше не будет, надо это четко понимать. Мы будем работать по трудовым ресурсам, они нам нужны, но все это все будет делаться абсолютно легально», - цитирует РИА Новости слова вице-премьера.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что нужно вернуться к обсуждению миграционной политики «как можно быстрее». По его словам, нельзя делать вид, что нет проблемы. Она есть, отметил глава государства.

По словам президента, в России не выстроена осмысленная миграционная политика. Владимир Путин уточнил, что нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #Президент #миграция #вице-премьер #марат хуснуллин
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