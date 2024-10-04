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Фрадков проверил развитие военной медицинской инфраструктуры в ЛНР

Замглавы ведомства проверил ход строительства нового хирургического центра на 100 мест.
2024-10-04 16:19:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Павел Фрадков проверил развитие военной медицинской инфраструктуры в ЛНР, сообщает Министерство обороны РФ.

В рамках поездки в войска Южного военного округа замглавы оборонного ведомства проверил, как идет строительство нового хирургического центра на 100 мест. Фрадков заслушал доклады руководства Военно-строительного комплекса.

В ходе строительных работ на площадке каждый день трудятся более 270 человек, задействованы свыше 20 единиц специальной техники. В хирургическом центре ведется отделка фасада и внутренних помещений, производится прокладка сетей тепло- и электроснабжения, связи и медицинского газоснабжения. Отдельные объекты уже построены. В новых корпусах будет размещено самое современное и высокотехнологичное диагностическое медоборудование.

Фрадков подчеркнул, что руководство ведомства уделяет особое внимание развитию системы военно-медицинского обеспечения военнослужащих. Помимо возведения новых объектов, ведется реконструкция существующих фондов. В ходе работ обеспечивается соблюдение сроков строительства.

Ранее замминистра проверил строительство объектов военного городка бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке и подчеркнул, что все работы должны быть выполнены в заявленные сроки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ЛНР #МО РФ #Фрадков
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