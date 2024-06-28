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Мантуров и Евкуров осмотрели разработки РЭБ, БПЛА и боевой экипировки

В военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла стратегическая сессия, на которой обсуждали создание носимого вооружения и беспилотников.
2024-06-28 17:05:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе прошла стратегическая сессия под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова, сообщило Минобороны России. В мероприятии участвовали заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, а также руководители органов военного управления и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На стратсессии обсуждали инновационные решения по носимому вооружению, средствам ближнего боя и беспилотным авиационным системам безаэродромного базирования с учетом опыта спецоперации.

На площадке военного технополиса показали беспилотники, комплектующие, оружие и современную экипировку. Там представили роботизированные комплексы, ударные и разведывательные БПЛА, средства их обнаружения и противодействия, комплексы ретрансляции связи и автоматизированные системы управления. Кроме того, разработчики демонстрировали образцы боевой экипировки нового поколения.

«Боевая экипировка, носимое вооружение, средства ближнего боя и беспилотники - все это очень востребованная, самая массовая номенклатура, используемая в подразделениях Минобороны», - сказал Денис Мантуров.

По словам первого вице-премьера, требования ко всем этим средствам быстро меняются, а время на их доработку исчисляется днями.

На площадке технополиса показали образцы экипировки, в которую включена новая (шестая) система робототехнического обеспечения. К ней относятся беспилотные летательные аппараты, наземные робототехнические комплексы, активные и пассивные экзоскелеты. Такая экипировка может обладать элементами с применением искусственного интеллекта. Она позволяет военнослужащему эффективно интегрироваться в единую цифровую платформу взаимодействия подразделений ВС РФ.

Вместе с разработками крупных промышленных предприятий в технополисе показали изделия, которые создали представители «народного ВПК». После практических испытаний образцы с этой экспозиции направят в зону СВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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