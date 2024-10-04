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Ми-28 разгромил скопление техники и живой силы ВСУ в Курской области

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.
2024-10-04 06:48:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны опубликовало кадры работы российских летчиков.

Удар наносился авиационными ракетами, уточняет оборонное ведомство. Экипаж применил средства поражения и вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что украинские боевики, а также их техника уничтожены.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #ми-28 #вертолет #Курская область #ВСУ
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