Ми-28 разгромил скопление техники и живой силы ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ ударил по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны опубликовало кадры работы российских летчиков.

Удар наносился авиационными ракетами, уточняет оборонное ведомство. Экипаж применил средства поражения и вернулся на площадку вылета. Разведка доложила, что украинские боевики, а также их техника уничтожены.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.