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На страже околоземных рубежей: какие задачи выполняют Космические войска

День Космических войск России ежегодно отмечается 4 октября. Праздник приурочен к дню запуска первого искусственного спутника Земли 67 лет назад, открывшего новую веху в истории космонавтики.
Григорий Онипер 2024-10-04 17:45:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В режиме реального времени, на круглосуточном дежурстве Космические войска управляют орбитальной группировкой ГЛОНАСС. Для них это не просто навигационная система. Она позволяет определять местоположение и скорость объектов, а также корректировать действия нашей военной техники в режиме реального времени.

Все больше образцов военной техники ВКС России получают связь со спутниками Космических войск. Система ГЛОНАСС помогает выполнять боевые задачи истребителям «Су» и «МиГ», а также зенитно-ракетным системам С-400.

«Мы являемся руками, которые выполняют управление космических аппаратов, а "мозг" находится выше и дает нам определенные управляющие воздействия, которые, в свою очередь, передаются на борт аппарата, а он выполняет либо корректирующие функции, либо продолжает работу в заданном режиме», - объясняет начальник отдела командно-измерительных систем модернизированного комплекса управления системы ГЛОНАСС Сергей Майданик.

В ближайший год на орбиту поднимутся спутники нового поколения. Современные аппараты станут еще точнее и проще в применении. Сегодня на орбите находятся 26 спутников, 24 из которых активно используются.

На боевом посту системы «Тамань-база-МС» идет управление космическими аппаратами. Боевые расчеты передают команды для орбитальной группировки на спутник и получают обратную связь о выполненной задаче. Это одна из самых надежных и проверенных систем, которая к тому же постоянно модернизируется.

«Раньше этот зал был полностью забит аппаратурой, а сейчас одна маленькая стойка и один компьютер все это заменяет. Упрощение работы боевого расчета с этой аппаратурой. Раньше нужно было 10-15 человек, сейчас же справляются два человека со всем этим», - делится заместитель начальника отдела КИС «Тамань-база-МС» Максим Кузнецов.

Космические войска ВКС России сегодня несут боевое дежурство на системах предупреждения о ракетном нападении. В том числе на новых радиолокационных станциях «Воронеж». Они обеспечивают безопасность по территории всей страны, контроль космоса с Земли и на орбите, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники. Из безусловных приоритетов Военно-космических войск - постоянная готовность к пускам межконтинентальных баллистических ракет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Космические войска #ГЛОНАСС #орбита
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