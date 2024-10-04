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В России 4 октября отмечают День Космических войск

За год специалисты обеспечили проведение 11 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур.
2024-10-04 02:03:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

День Космических войск отмечают 4 октября в России. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли. Готовили этот аппарат, запускали и управляли им специалисты, которые стали основой для формирования нынешних Космических войск.

Сейчас Космические войска входят в ВКС России и выполняют задачи в составе 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения. К ней относятся Главный испытательный космический центр имени Германа Титова, Главный центр предупреждения о ракетном нападении, Главный центр разведки космической обстановки, а также воинские части космодрома Плесецк. Офицеров для войск готовит Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского.

Космические войска наблюдают за обстановкой в космическом пространстве, выявляют угрозы России в космосе и из космоса, обеспечивают высшие звенья управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении, запускают космические аппараты, а также отвечают за спутниковые системы военного и двойного назначения, в том числе средства их запуска.

За год военнослужащие Космических войск обнаружили более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения. Специалисты Главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1 800 космических объектов, проконтролировали вывод на орбиты более 800 космических аппаратов.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Титова обеспечили проведение 11 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур. На орбиты вывели 37 космических аппаратов.

В интересах безопасности страны несут боевое дежурство радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении, которые созданы по технологии высокой заводской готовности.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#вкс россии #Минобороны России #Космические войска #Плесецк #байконур #спутники #Космические аппараты #Восточный #Система предупреждения о ракетном нападении
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