В Кремле назвали «феноменом Путина» высокий уровень доверия президенту

По словам пресс-секретаря российского лидера, это говорит о том, что Владимир Путин работает эффективно.

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Высокий уровень доверия российских граждан к президенту страны Владимиру Путину говорит о том, что глава государства работает эффективно. На такой высокой поддержке российский лидер всегда основывает свою работу. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поддержка людей для Путина - это самое главное, поддержка людей и доверие людей. На этой широкой поддержке Путин всегда и основывает все свои решения и всю свою работу, он сам неоднократно об этом говорил», - сказал он.

Пресс-секретарь Владимира Путина, говоря о рейтинге доверия президенту, отметил, что «это традиционно очень высокие показатели».

«Какие-то небольшие нюансировки, небольшие совсем изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом, действительно, это такой феномен Путина - высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей», - подытожил Песков.

Ранее стало известно, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 75% россиян, а 77% считают, что он хорошо работает на своем посту. Это следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».