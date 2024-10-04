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Песков заявил, что предпосылок для встречи Путина и Байдена нет

Каких-либо разговоров об этом, по словам пресс-секретаря президента, не велось.
Сергей Лебедев 2024-10-04 12:43:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Каких-либо разговоров о встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом не велось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что глава государства открыт для всех контактов.

«Каких-либо разговоров на этот счет не велось, и сейчас у нас в настоящий момент предпосылок нет», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности встречи президентов на саммите G20.

Напомним, на днях пресс-секретарь президента России опроверг информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. По его словам, такого общения не было.

Ранее издание Zeit сообщило, что глава правительства ФРГ планирует провести телефонный разговор с российским лидером перед саммитом G20 в Бразилии, который должен пройти в ноябре.

#в стране и мире #Кремль #Саммит #Джо Байден #Владимир Путин #G20 #Президент #встреча
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