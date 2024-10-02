Песков опроверг информацию о телефонном разговоре Путина и Шольца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о телефонном разговоре главы государства Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

Ранее издание Zeit писало, что глава правительства ФРГ планирует провести телефонный разговор с президентом РФ перед саммитом G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре.

«Нет, не было», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Последние переговоры Москвы и Берлина прошли в 2022 году. Путин и Шольц обсуждали ситуацию вокруг Украины. Немецкой стороне тогда подробно разъяснили принципиальные подходы к проведению СВО.

Шольц также предлагал провести саммит по Украине с участием России. Он утверждал, что важно изучить все возможные варианты для урегулирования конфликта.