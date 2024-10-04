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ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС

Этот результат достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.
Андрей Аркадьев 2024-10-04 12:03:37
© Фото: РИА Новости, ФСБ РФ

Лица, причастные к подготовке убийств офицеров из командования ВКС РФ, установлены. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) в Астане.

Также удалось установить лиц, имеющих отношение к деятельности проукраинских полувоенных структур, которые базируются в государствах Европейского союза, утверждает глава спецслужбы.

Кроме того, были перекрыты международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья, в котором были драгметаллы платиновой группы. Контрабанда перечисленной продукции шла из РФ через белорусскую территорию, уточнил директор ФСБ.

Бортников рассказал и о сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана, благодаря которому в России задержали четверых человек, ранее объявленных в межгосударственный розыск за преступления экстремистского характера. Между тем Служба государственной безопасности Узбекистана передала российской стороне информацию, которая помогла пресечь деятельность ячейки террористической организации «Вилаят Хорасан»*  в составе десяти боевиков.

Также в ходе своего выступления Бортников заявил, что коллективный Запад собрал в «Интернациональном легионе территориальной обороны Украины» 18 тысяч наемников из 85 стран.

* «Вилаят Хорасан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #вкс #ФСБ
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