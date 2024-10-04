Бойцы СВО из Москвы и Подмосковья поздравили педагогов с Днем учителя

Участники специальной военной операции из Москвы и Московской области поздравили своих школьных преподавателей с профессиональным праздником - Днем учителя. Наш корреспондент Елизавета Пронина встретилась с наставниками ребят.

Участник спецоперации Эдуард Тарасов встретился с учителем физкультуры Владимиром Близнюком спустя 15 лет. Педагог готовил его к важным соревнованиям и учил никогда не сдаваться. Полученные напутствия помогли уже много лет спустя на передовой. Год назад во время очередного боевого выхода Эдуард наступил на мину, потерял стопу, затем лежал в госпитале, проходил долгую реабилитацию. В канун Дня учителя Тарасов решил навестить родную школу во Внуково, сказать спасибо тому, кто научил быть сильным.

За выполнение боевой задачи Эдуарда Тарасова наградили орденом Мужества. Раскрывать подробности подвига пока нельзя. Брат героя СВО и сейчас на передовой. В школе про достижения знают, они сегодня главные герои сочинений и конкурсных работ.

Учителя вкладывают большую часть себя в воспитание детей. Стараются научить не только предмету, но и заложить главные жизненные ценности. Потомственный десантник и герой СВО Иван Бандюков пошел по стопам своих наставников. Работает в кадетском корпусе, который когда-то окончил сам. После были военное училище, служба, командировка в Сирию, освобождение сирийской Пальмиры, а затем - СВО. Когда отдал долг Родине, решил стать педагогом. Преподает основы безопасности и защиты Родины, бывшее ОБЖ. А еще учит управлять дронами.

«Мы воспитываем детей, мы не только даем знания, а еще воспитываем и даем путь, направление, может, для кого-то примером становимся. Потому что бывают ученики, которые на тебя смотрят и потом хотят быть похожим на тебя. И вот здесь нам надо не подвести», - объясняет воспитатель в кадетских классах, преподаватель основ безопасности и защиты Родины Иван Бандюков.

На своих уроках он рассказывает детям о причинах начала спецоперации, о том, почему так важно защищать Родину, учит основам выживания. Правда, внутренне надеется, что последнее им никогда не пригодится.