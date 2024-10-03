Путин поблагодарил учителей новых регионов и приграничья за их работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил учителей Донбасса, Новороссии, Курской, Брянской и Белгородской областей за работу в непростых условиях, а также поздравил всех представителей профессии с приближающимся Днем учителя.

«Накануне, 2 октября, в стране отмечался День работника среднего профессионального образования. И, конечно, прежде всего хочу поздравить всех, для кого дороги и значимы эти праздники», - сказал российский лидер в ходе встречи с финалистами конкурса «Учитель года».

Путин также отметил, что образовательное пространство в нашей стране должно быть единым и современным в соответствии с реалиями XXI века. Благодаря этому школьники смогут состояться в профессии и работать на благо своей страны, заключил он.

Напомним, накануне Владимир Путин также посетил индустриальный парк «Руднево», в ходе осмотра он среди прочего посетил участок финальной сборки беспилотников и пообщался со студентами колледжей.