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«Его песни остаются с нами»: в Москве началось прощание с Добрыниным

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище.
Сергей Лебедев 2024-10-04 11:20:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве началось прощание с народным артистом Российской Федерации, известным композитором Вячеславом Добрыниным. Траурное мероприятие проходит на Троекуровском кладбище. Попрощаться с автором сотни хитов приехали его близкие, друзья и коллеги. Проводить в последний путь артиста пришел и поэт-песенник Симон Осиашвили.

В разговоре с журналистами он рассказал, что виделся с Вячеславом Добрыниным примерно за месяц до того, как тот попал в больницу. Во время последней встречи они обсудили написание новой песни. Ей даже уже придумали название - «Все могло быть иначе». Симон Осиашвили отметил, что успел даже написать припев песни, который оказался пророческим.

«Да, действительно, финиш его жизни подошел, но финал его творчества все равно не наступил, потому что песни его остаются с нами и будут жить долго-долго», - отметил Осиашвили.

Напомним, о смерти Вячеслава Добрынина стало известно в минувший вторник. Артист ушел из жизни на 79-м году. Композитор скончался в одной из столичных клиник, куда он был госпитализирован с инсультом.

Вячеслав Добрынин - один из самых популярных композиторов в СССР и автор таких песен, как «На теплоходе музыка играет», «Ягода-малина» и «Синий туман». Всего он создал свыше 1 000 произведений. Является лауреатом множества музыкальных премий.

#Москва #прощание #похороны #Песня #вячеслав добрынин #Симон Осиашвили
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