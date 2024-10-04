Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба президента РФ.

В поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что личный состав Космических войск бережет и развивает заложенные предшественниками традиции служения Отечеству, демонстрирует высокий уровень подготовки, защищает стратегические интересы государства. Одной из главных задач войск президент назвал проведение опытно-космических работ и испытаний, а также принятие на вооружение современных образцов техники.

Путин выразил уверенность, что Космические войска и дальше будут вносить вклад в наращивание боевой мощи ВС РФ, укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Президент пожелал действующим военным и ветеранам успехов, здоровья и всего наилучшего.

Профессиональный праздник Космических войск был учрежден указом президента от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Его дата была приурочена к 4 октября 1957 года - дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли.