МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником

В России 4 октября отмечается День Космических войск - праздник, установленный указом президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года.
Андрей Аркадьев 2024-10-04 10:35:56
© Фото: Минобороны России

Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба президента РФ.

В поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что личный состав Космических войск бережет и развивает заложенные предшественниками традиции служения Отечеству, демонстрирует высокий уровень подготовки, защищает стратегические интересы государства. Одной из главных задач войск президент назвал проведение опытно-космических работ и испытаний, а также принятие на вооружение современных образцов техники.

Путин выразил уверенность, что Космические войска и дальше будут вносить вклад в наращивание боевой мощи ВС РФ, укрепление обороноспособности и национальной безопасности. Президент пожелал действующим военным и ветеранам успехов, здоровья и всего наилучшего.

Профессиональный праздник Космических войск был учрежден указом президента от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации». Его дата была приурочена к 4 октября 1957 года - дню запуска первого в мире искусственного спутника Земли.

#армия #Космические войска #праздник #Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 