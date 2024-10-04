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Пентагон: Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов

Участие Вашингтона в уничтожении ракет над Украиной означало бы вовлечение в конфликт, заявили в Пентагоне.
Ирина Егорова 2024-10-04 00:51:37
© Фото: Tech. Sgt. Jackie SandersKeystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты Америки считают, что Киев в состоянии самостоятельно защищаться от российских ударов, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Если Вашингтон начнет сбивать, запущенные с территории Румынии или Польши ракеты РФ над Украиной, то это означало бы участием в конфликте.

«Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов», — сказала она на брифинге.

Кроме того, Сингх подчеркнула, что США «продолжит и далее оказывать Киеву необходимую поддержку», однако речи об отправке американских войск на украинскую территорию не может быть.

На брифинге также было озвучено, что у США и их союзников ограниченный запас дальнобойных ракет. По ее словам, прежде чем отправлять их в виде военной помощи Киеву, надо подумать о своей боевой подготовке.

#Россия #защита #ракеты #сша #Киев #Пентагон
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