Пентагон: Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов

Соединенные Штаты Америки считают, что Киев в состоянии самостоятельно защищаться от российских ударов, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Если Вашингтон начнет сбивать, запущенные с территории Румынии или Польши ракеты РФ над Украиной, то это означало бы участием в конфликте.

«Это стало бы вовлечением нас в конфликт другим способом. По нашему мнению, Украина в состоянии успешно защищаться от российских ударов», — сказала она на брифинге.

Кроме того, Сингх подчеркнула, что США «продолжит и далее оказывать Киеву необходимую поддержку», однако речи об отправке американских войск на украинскую территорию не может быть.

На брифинге также было озвучено, что у США и их союзников ограниченный запас дальнобойных ракет. По ее словам, прежде чем отправлять их в виде военной помощи Киеву, надо подумать о своей боевой подготовке.