ЦАХАЛ понес первые потери в ходе операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля подтвердила гибель своих военнослужащих в результате наземной операции на юге Ливана. Речь о восьми бойцах - трех капитанах, двух штаб-сержантах и трех сержантах первого класса, пишет газета Times of Israel.

«Армия обороны Израиля объявила о первых жертвах наземной операции Израиля в Ливане, после того как восемь солдат были убиты в боях с "Хезболлой" на юге страны», - сообщает издание.

Напомним, Израиль проводит сухопутную операцию на юге Ливана с 1 октября, пишет Life. Параллельно продолжаются воздушные бомбардировки позиций «Хезболлы». Жертвами налетов ВВС Израиля стали более 1 000 человек, включая лидеров шиитского движения. Десятки тысяч стали беженцами. «Хезболла» отвечает на атаки Израиля ракетными ударами.

Ранее стало известно, что МИД России решительно осудил очередной виток эскалации ближневосточного конфликта и призвал Тель-Авив немедленно вывести свои войска с территории Ливана.

На Смоленской площади выразили опасения, что число жертв среди мирного населения будет только расти, и призвали стороны конфликта заняться реальным поиском мирных путей урегулирования.