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Площадь пожара в театре Хабаровска увеличилась до 4000 «квадратов»

Предварительно, пострадавших нет. Обрушились фасад и наружная стена здания.
Мария Герман Ирина Егорова 2024-10-03 04:24:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Площадь пожара в хабаровском музыкальном театре увеличилась в четыре раза и составляет 4 тысячи «квадратов», сообщили в МЧС РФ.

«Обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались 4 баллона с газом», - заявила пресс-служба ведомства.

По информации на данный момент, пострадавших нет. Пожарным пока не удалось локализовать пожар, о причинах возгорания пока тоже неизвестно. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники.

Корреспондент «Звезды» с места происшествия передает, что в июне здание было закрыто на реконструкцию, у театра протекла крыша и на ее ремонт выделили 30 млн рублей. Здание краевого музыкального театра является одним из крупнейший учреждений культуры не только Хабаровска, но и Дальнего Востока. Его образовали 1926 году.

#пожар #МЧС РФ #театр #хабаровск
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