Площадь пожара в театре Хабаровска увеличилась до 4000 «квадратов»

Площадь пожара в хабаровском музыкальном театре увеличилась в четыре раза и составляет 4 тысячи «квадратов», сообщили в МЧС РФ.

«Обрушились фасад и наружная стена, в здании взорвались 4 баллона с газом», - заявила пресс-служба ведомства.

По информации на данный момент, пострадавших нет. Пожарным пока не удалось локализовать пожар, о причинах возгорания пока тоже неизвестно. На месте работают более 60 специалистов и 15 единиц техники.

Корреспондент «Звезды» с места происшествия передает, что в июне здание было закрыто на реконструкцию, у театра протекла крыша и на ее ремонт выделили 30 млн рублей. Здание краевого музыкального театра является одним из крупнейший учреждений культуры не только Хабаровска, но и Дальнего Востока. Его образовали 1926 году.