Жительница Старого Оскола пострадала после атаки украинского беспилотника по региону. Ее ранил осколок сбитого российской системой ПВО дрона ВСУ. Об этом передает «360» со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«Женщине с резаной раной стопы бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась», - написал он.

Также обломки сбитого БПЛА выбили окна в трех домах, нанесли повреждения кровли, фасадов и заборов, повреждена легковушка.

Накануне ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области, в результате чего один человек погиб, 13 пострадали. Украинские националисты атакуют и белгородские трассы, и храмы, и мемориалы, сельхозпредприятия, и деревни.