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При обстреле ВСУ села под Белгородом ранены 13 человек

По предварительной информации, один человек погиб.
Карина Тазетдинова 2024-10-02 17:31:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Ясные Зори, зафиксировано попадание в сельхозпредприятие. По предварительной информации, из-за атаки украинских боевиков один человек погиб, еще 13 ранены.

«По предварительной информации, один человек погиб. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Одиннадцать пострадавших доставили в больницы Белгорода. Два человек в тяжелом состоянии увезли в областную клиническую больницу. У одного из них осколочные ранения ног и спины, помимо этого, закрытая черепно-мозговая травма и контузия. У второго зафиксированы слепые осколочные ранения шеи и предплечья.

Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. Оперативные службы также работают на месте.

#белгородская область #ВСУ #Обстрел #пострадавшие #Ясные Зори
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