Швейцария выделит Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление

Швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов Украине на четыре года для восстановления поврежденных объектов. Об этом заявил посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн.

По его словам, один миллиард из общей суммы пойдет на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь. Оставшиеся деньги будут направлены на восстановление, в котором примет участие швейцарский частный сектор.

Ранее Швейцария отказалась от идеи Евросоюза передать Украине доходы от замороженных активов России.