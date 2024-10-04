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Швейцария выделит Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление

Эти деньги направят на восстановление поврежденных объектов на Украине.
Виктория Бокий 2024-10-04 01:58:39
© Фото: Jürgen Henkelmann, imageBROKER.com Globallookpress

Швейцарское правительство планирует выделить 1,7 миллиарда долларов Украине на четыре года для восстановления поврежденных объектов. Об этом заявил посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн.

По его словам, один миллиард из общей суммы пойдет на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь. Оставшиеся деньги будут направлены на восстановление, в котором примет участие швейцарский частный сектор.

Ранее Швейцария отказалась от идеи Евросоюза передать Украине доходы от замороженных активов России.

#Украина #ЕС #Швейцария #помощь
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