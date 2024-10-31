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Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске выросло до девяти

Из жилого дома эвакуированы 52 человека.
Сергей Лебедев 2024-10-31 08:39:30
© Фото: alyonasolnco, VK © Видео: mchskchr, Telegram

Число пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Черкесске выросло до девяти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В данный момент спасатели продолжают разбирать завалы. Из здания эвакуированы 52 человека. Людей отправят в пункты временного размещения.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов добавил, что создан оперативный штаб. На месте ЧП работают мэр города и члены правительства.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в результате взрыва погиб один человек.

#взрыв #газ #МЧС #ЧП #Карачаево-Черкесия #погиб #Рашид Темрезов #Черкесск #Пострадали
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