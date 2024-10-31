Один человек погиб при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Черкесске

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске, сообщили в МЧС. Спасатели ликвидируют последствия происшествия.

Взрыв произошел по улице Лободина в пятиэтажном жилом доме. По данным спасателей, была вспышка паров газовоздушной смеси. Предварительно, есть разрушения на четвертом и пятом этажах.

Пожарные эвакуировали более 50 человек. Всего к ликвидации последствий были привлечены 67 человек и 22 единицы техники.

Ранее в ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщили, что в Черкесске на пятом этаже многоквартирного дома взорвался газ.