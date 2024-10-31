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Один человек погиб при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Черкесске

По данным спасателей, произошла вспышка паров газовоздушной смеси.
Карина Тазетдинова 2024-10-31 07:22:35
© Фото: МЧС России © Видео: ТРК «Звезда»

Один человек погиб в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Черкесске, сообщили в МЧС. Спасатели ликвидируют последствия происшествия.

Взрыв произошел по улице Лободина в пятиэтажном жилом доме. По данным спасателей, была вспышка паров газовоздушной смеси. Предварительно, есть разрушения на четвертом и пятом этажах.

Пожарные эвакуировали более 50 человек. Всего к ликвидации последствий были привлечены 67 человек и 22 единицы техники.

Ранее в ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщили, что в Черкесске на пятом этаже многоквартирного дома взорвался газ.

#взрыв #газ #МЧС #карачаево-черкессия #Черкесск
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