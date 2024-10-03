В Сумах на севере Украины прогремели взрывы

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

«В Сумах были слышны взрывы», - следует из сообщения Telegram-канала.

Сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит более семи с половиной часов, известно из данных украинской онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Последний раз в Сумах были взрывы 21 сентября. Тогда над городом поднялся столб дыма.

Ранее в Сумском районе Украины были введены аварийные выключения света.