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В Сумах на севере Украины прогремели взрывы

Сирены в Сумской области работают более семи часов.
Карина Тазетдинова 2024-10-03 17:24:24
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

В городе Сумы на северо-востоке Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

«В Сумах были слышны взрывы», - следует из сообщения Telegram-канала.

Сигнал воздушной тревоги в Сумской области звучит более семи с половиной часов, известно из данных украинской онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

Последний раз в Сумах были взрывы 21 сентября. Тогда над городом поднялся столб дыма.

Ранее в Сумском районе Украины были введены аварийные выключения света.

#в стране и мире #Украина #взрывы #Сумы
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