Российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

Машину выявили средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север» в районе одного из населенных пунктов.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БРЭМ производства США», - говорится в сообщении.

Технику уничтожили прямым попаданием дрона-камикадзе. Объективный контроль уничтожения БРЭМ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.