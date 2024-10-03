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«Ланцет» поразил бронированную машину ВСУ в Курской области

Объективный контроль уничтожения БРЭМ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
2024-10-03 17:33:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

Машину выявили средствами воздушной разведки подразделения группировки войск «Север» в районе одного из населенных пунктов.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по БРЭМ производства США», - говорится в сообщении.

Технику уничтожили прямым попаданием дрона-камикадзе. Объективный контроль уничтожения БРЭМ боевиков ВСУ осуществлялся средствами воздушной разведки.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ #БРЭМ #ланцет
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