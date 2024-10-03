ВС РФ поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ

Российские военные поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие действия ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Отличились и силы ПВО. В течение суток сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS. Уничтожены 144 дрона ВСУ, в том числе 122 вне зоны спецоперации.

Минобороны назвало потери украинской стороны с начала СВО. По данным ведомства, за этот период времени уничтожены 646 самолетов ВСУ, 283 вертолета, 32 734 беспилотника, 579 ЗРК, 18 479 танков и бронемашин, 1 469 РСЗО, 15 507 орудий полевой артиллерии и минометов.

Между тем накануне сообщалось об освобождении Верхнекаменского в ДНР. Населенный пункт был взят под контроль в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.