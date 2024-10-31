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NHK: запущенная КНДР ракета стала самой дальнобойной за все время

Высота полета ракеты превысила 7 тысяч километров, длительность составила 1 час и 26 минут.
Владимир Рубанов 2024-10-31 04:20:19
© Фото: KIM Jae-Hwan Keystone Press Agency, Global Look Press

Министр обороны Японии заявил, что высота полета запущенной КНДР ракеты превысила 7 тысяч километров. Это самый большой показатель за все время, сообщил телеканал NHK.

Вооруженные силы Северной Кореи накануне осуществили запуск баллистической ракеты. По данным министерства обороны Японии, она стала самой дальнобойной из всех ранее выпущенных.

Ракета находилась в полете в течение 1 часа и 26 минут, сообщили в военном ведомстве Японии. На основании новых данных там предполагают, что ракета относится к другому типу, чем те, которые ранее использовала армия КНДР.

Баллистическая ракета Северной Кореи, запущенная в сторону Японского моря, упала в акватории у Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба отметил, что в результате пуска не нанесено ущерба японской территории или населению.

Ранее сообщалось, что в КНДР успешно испытали сопло многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты средней или большой дальности. 

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