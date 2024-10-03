Песков: Конституция позволяет участнику боевых действий возглавить РФ

Конституция позволяет участнику боевых действий стать президентом России, заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя назначение выпускника программы «Время героев» Артема Жоги полпредом на Урале.

«По Конституции - может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», - сказал представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе назначен Артем Жога. Путин провел с ним встречу накануне в Кремле.

Цель программы «Время героев» - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации. В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы СВО должны стать элитой российского общества.

По мнению главы государства, они могли бы занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении. Проект реализуют на базе мастерской «Сенеж» и Высшей школы госуправления РАНХиГС.