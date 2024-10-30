В Ливане сообщили о самом высоком суточном числе жертв за месяц

Минздрав Ливана заявил о самом большом числе жертв в сутки за месяц. Об этом сообщает телеканал CNN.

В понедельник, 28 октября, в результате израильских атак в стране погибли 82 человека и 180 получили ранения.

По данным телеканала, Министерство здравоохранения Ливана ежедневно делает заявления о количестве жертв, но в понедельник количество погибших и пострадавших стало рекордно высоким.

Ранее сообщалось, что израильские ВВС нанесли удар по 20 населенным пунктам на северо-востоке Ливана, в результате чего погибли не менее 60 человек, еще около 100 ранены.