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Российские блогеры замешаны в вывозе более 250 млн рублей из РФ

Многомиллионные платежи за блогерские фитнес-марафоны приходили на счета зарубежного банка.
Карина Тазетдинова 2024-10-03 15:26:40
© Фото: МВД РФ © Видео: МВД РФ

Известные блогеры и их партнеры по бизнесу вывезли из России более 250 миллионов рублей. Они занимались продажей фитнес-марафонов в Интернете, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По версии следователей, злоумышленники, среди которых известные блогеры и их партнер по бизнесу, производили информационный продукт - фитнес-марафон, который продавали россиянам через Интернет», - написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным официального представителя МВД, платежи приходили на зарубежные счета и сами договоры заключались с иностранными юридическими лицами.

Обвиняемые блогеры использовали подложные документы - они предоставляли недостоверные сведения о причинах вывоза денег.

Волк сообщила о возбуждении уголовного дела. Следствие проводит проверку соучастников и занимается поиском незаконных средств.

Накануне на блогера Лерчек завели новое уголовное дело. В доме Чекалиной 2 октября провели обыски, сообщила ее адвокат «Звезде».

#МВД #Ирина Волк #Уголовное дело #блогеры
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