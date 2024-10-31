Россиянку арестовали за передачу данных Киеву об объектах ОПК в Марий Эл

Оперативники задержали жительницу Йошкар-Олы, подозреваемую в государственной измене, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл. Женщина является сторонницей украинской террористической организации (деятельность которой запрещена на территории РФ).

«Она передала разведке Украины сведения в отношении отдельных объектов оборонно-промышленного комплекса на территории Республики Марий Эл», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ. Россиянке может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственно измене - он оказывал финансовую помощь боевикам киевского режима. По версии следствия, он переводил деньги использованием криптовалютных инструментов для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.