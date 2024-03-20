В КНДР испытали сопло двигателя для гиперзвуковой ракеты

В КНДР успешно провели испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты средней или большой дальности. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Испытание проводилось в среду 20 марта в рамках работы Главного управления ракетостроения КНДР. При этом операцией руководил глава страны Ким Чен Ын, передает RT. Следующим этапом станет дальнейшее усовершенствование гиперзвуковой ракеты.

В сообщении уточняется, что удачное испытание стало очередным вкладом в укрепление обороноспособности страны и продемонстрировало успехи северокорейского научно-технического прогресса.