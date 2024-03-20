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В КНДР испытали сопло двигателя для гиперзвуковой ракеты

Испытанием руководил глава КНДР Ким Чен Ын.
Елизавета Кондрикова 2024-03-20 04:11:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru Globallookpress

В КНДР успешно провели испытание сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты средней или большой дальности. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).   

Испытание проводилось в среду 20 марта в рамках работы Главного управления ракетостроения КНДР. При этом операцией руководил глава страны Ким Чен Ын, передает RT. Следующим этапом станет дальнейшее усовершенствование гиперзвуковой ракеты. 

В сообщении уточняется, что удачное испытание стало очередным вкладом в укрепление обороноспособности страны и продемонстрировало успехи северокорейского научно-технического прогресса.

#КНДР #Ким Чен Ын #гиперзвуковая ракета #испытание #управление ракетостроения
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